Cambuci, dona da Penalty, registra lucro de R$ 64 mi e redução da dívida

A Cambuci S.A. (CAMB3), detentora das marcas esportivas Penalty e Stadium, apresentou nesta semana resultados financeiros em 2023. A dívida líquida apresentou redução de 73,8% no terceiro trimestre contra o final de 2022.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2023, a receita líquida avançou 12,2%, totalizando 351,6 milhões de reais em comparação com os 313,4 milhões de reais do mesmo período de 2022. No terceiro trimestre de 2023, a receita líquida da Cambuci atingiu 120,2 milhões de reais. “Tivemos um desempenho positivo ainda que a incerteza em relação à conjuntura econômica nacional e internacional tenha se destacado no período”, afirma ao Radar Econômico Roberto Estefano, diretor de Relações com Investidores e Presidente do Conselho de Administração da Cambuci.

A margem bruta atingiu 48,3% no terceiro trimestre, representando um acréscimo de 3,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022. De janeiro a setembro de 2023, a margem bruta também teve um ganho significativo, aumentando 3,8 pontos percentuais em comparação aos mesmos meses de 2022.

Nos primeiros nove meses de 2023, a empresa registrou crescimento no Ebitda, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, com um aumento de 24,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo a marca de 93,5 milhões de reais. Além disso, o terceiro trimestre de 2023 viu o lucro líquido atingir a cifra de 22 milhões de reais, representando um aumento de 3,3% em comparação com o mesmo trimestre de 2022. No acumulado do ano, o lucro líquido totalizou 64 milhões de reais, refletindo um impressionante aumento de 45,8% em relação ao ano passado. “Para o último trimestre de 2023, mantemos nosso objetivo de crescimento de 10% em relação ao ano de 2022”, diz Estefano.