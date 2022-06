O aviso dos EUA que fez bolsa derrapar, e o pior ainda pode estar por vir

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 28 de junho.

A bolsa de valores brasileira negociava em alta de quase 2% até a hora do almoço, mas virou para o vermelho na parte da tarde depois de um presságio vindo dos Estados Unidos que não foi nada positivo para o mercado. O índice de confiança do consumidor americano caiu, em junho, para o menor patamar desde fevereiro de 2021, e acendeu o sinal de alerta dos investidores para a leitura final do PIB dos Estados e a divulgação da inflação trimestral no país, que acontecem amanhã, 29. O temor é por mais juros e um risco maior de recessão. A virada de jogo do Ibovespa, a nova alta do dólar e a performance da Petrobras sem os ruídos de Brasília são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 28.

