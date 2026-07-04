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O aviso do Tesouro que piscou nas tesourarias de bancos

Grandes dealers receberam sinais de que o governo deve acionar recompras extraordinárias para tentar conter a escalada dos juros reais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 10h00
Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda (Divulgação/VEJA)
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O aviso do Tesouro que piscou nas tesourarias de bancos Priorize VEJA no Google

Grandes bancos já receberam, nos bastidores, indicações de que o governo está pronto para lançar mão de leilões extraordinários de recompra de títulos públicos, sobretudo papéis atrelados à inflação, por conta da pressão sobre a curva de juros que continua avançando.

A preocupação central está nas NTN-Bs. Depois de semanas de estresse, incerteza fiscal e deterioração da percepção de risco, os investidores passaram a exigir prêmios cada vez mais altos para carregar os títulos longos. Nas telas, o Tesouro IPCA+ passou a rondar a faixa de 8,5% de juro real ao ano, enquanto os prefixados encostaram em taxas próximas de 14,7%.

O movimento acendeu o alerta sobre uma possível disfuncionalidade no mercado secundário. Em junho, o Tesouro já havia adotado uma postura defensiva, com redução de lotes e cancelamento de leilões tradicionais. Agora, a sinalização captada por mesas de operação é de que a recompra extraordinária entrou no radar como instrumento de contenção de danos.

Na prática, ao recomprar papéis longos que fundos e investidores tentam vender para reduzir risco, o Tesouro busca aliviar a pressão sobre os balanços do mercado e impedir que a abertura das taxas contamine de forma ainda mais intensa o custo de rolagem da dívida pública. A avaliação nas tesourarias é que o anúncio pode sair a qualquer momento, a depender do comportamento da curva nas próximas sessões.

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