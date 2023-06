O aviso da Eletrobras à União que pegou bem no mercado

A Eletrobras divulgou um fato relevante aos seus acionistas em que rechaçou completamente a possibilidade de negociar mais assentos do seu conselho de administração à União. O recado acontece em meio aos questionamentos do governo federal a respeito do processo de privatização da companhia de energia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou a Advocacia-Geral da União para aumentar o poder de voto do governo nas decisões da Eletrobras. O processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Considerando que o estatuto da companhia não reserva vagas em seu conselho para quaisquer de seus acionistas e que, nos termos da lei, é competência privativa da assembleia-geral eleger os membros, não se mostra possível à companhia o oferecimento de vagas para qualquer acionista em particular, inclusive pelo fato de que há regras estatutárias claras sobre os critérios de indicação”, disse a Eletrobras. As ações da companhia figuraram entre os destaque do índice Ibovespa na última quarta-feira, 31, e fecharam em alta de 2%.

