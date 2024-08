Desde a inauguração da primeira loja física em Ipanema, no Rio de Janeiro, em 2021, a Philips Aparelhos Auditivos, uma marca do Grupo Demant, já conta com 30 lojas em operação. Até o fim do ano serão 40 unidades. O investimento é de até 12 milhões de reais — entre 250 a 300 mil reais por unidade.