O avanço do ‘luxo silencioso’ em Gramado

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A busca de investidores por imóveis de alto padrão fora das grandes capitais ganhou um novo endereço de peso. Gramado, na Serra Gaúcha, entrou no Top 10 dos mercados imobiliários mais aquecidos e líquidos do país, segundo levantamento da plataforma de inteligência DWV.

Única cidade do Rio Grande do Sul no ranking, hoje dominado pelo eixo catarinense e por Curitiba, Gramado movimentou mais de R$ 420 milhões em VGV. O metro quadrado médio dos lançamentos já se aproxima de R$ 20 mil, acima de capitais como Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. No superluxo, o teto chega a R$ 37 mil por metro quadrado.

É nesse mercado que a catarinense Saes Empreendimentos, com mais de 50 anos de atuação, decidiu estrear no Rio Grande do Sul. A companhia iniciou as obras do BaumHaus, no bairro Planalto, com VGV projetado de R$ 95,8 milhões e investimento de R$ 60 milhões.

O empreendimento, sozinho, equivale a quase um quarto do mercado anual recente mapeado pela DWV em Gramado. O projeto é assinado pelo arquiteto franco-brasileiro Greg Bousquet e terá fachada principal com Yakisugi, técnica japonesa de madeira carbonizada que amplia a durabilidade e reduz manutenção em regiões úmidas.

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“O mercado amadureceu de forma consciente. O comprador de alta renda não busca apenas metros quadrados; ele exige assinatura global, sustentabilidade prática e um ativo resiliente à volatilidade econômica”, afirma Erivelto Saes, diretor do grupo.