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O avanço do ‘luxo silencioso’ em Gramado

Cidade gaúcha entra no Top 10 dos mercados imobiliários mais aquecidos do país e atrai incorporadora catarinense para projeto de R$ 95,8 milhões

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 15h00
Edifício moderno de cor escura com telhados pontiagudos e janelas iluminadas, cercado por árvores e vegetação em um terreno inclinado, sob um céu rosado ao entardecer
BaumHaus, projeto de luxo da Saes Empreendimento, em Gramado (Saes Empreendimentos/Divulgação)
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O avanço do ‘luxo silencioso’ em Gramado Priorize VEJA no Google

A busca de investidores por imóveis de alto padrão fora das grandes capitais ganhou um novo endereço de peso. Gramado, na Serra Gaúcha, entrou no Top 10 dos mercados imobiliários mais aquecidos e líquidos do país, segundo levantamento da plataforma de inteligência DWV.

Única cidade do Rio Grande do Sul no ranking, hoje dominado pelo eixo catarinense e por Curitiba, Gramado movimentou mais de R$ 420 milhões em VGV. O metro quadrado médio dos lançamentos já se aproxima de R$ 20 mil, acima de capitais como Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. No superluxo, o teto chega a R$ 37 mil por metro quadrado.

É nesse mercado que a catarinense Saes Empreendimentos, com mais de 50 anos de atuação, decidiu estrear no Rio Grande do Sul. A companhia iniciou as obras do BaumHaus, no bairro Planalto, com VGV projetado de R$ 95,8 milhões e investimento de R$ 60 milhões.

O empreendimento, sozinho, equivale a quase um quarto do mercado anual recente mapeado pela DWV em Gramado. O projeto é assinado pelo arquiteto franco-brasileiro Greg Bousquet e terá fachada principal com Yakisugi, técnica japonesa de madeira carbonizada que amplia a durabilidade e reduz manutenção em regiões úmidas.

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“O mercado amadureceu de forma consciente. O comprador de alta renda não busca apenas metros quadrados; ele exige assinatura global, sustentabilidade prática e um ativo resiliente à volatilidade econômica”, afirma Erivelto Saes, diretor do grupo.

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