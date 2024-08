O avanço das obras do trecho norte do Rodoanel em São Paulo

Iniciadas com seis meses de antecedência em relação ao prazo estabelecido em contrato, as obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas já evoluíram cerca de 5%. As obras começaram tem pouco mais de três meses.

Segundo a Via Appia, responsável pela realização das obras, ensaios, sondagens e inspeções estão em processo de conclusão e já há intervenções construtivas sendo iniciadas em todo o trecho.

Ao todo, mais de 550 trabalhadores estão em campo. Com investimento previsto de 2,5 bilhões de reais, as obras devem gerar mais de 10 mil empregos até a conclusão das intervenções.