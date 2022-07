O avanço das exportações do governo de São Paulo

As exportações do estado de São Paulo fecharam o primeiro semestre de 2022 em forte alta, de 26%, apontam dados do Ministério da Economia. As vendas para o exterior movimentaram cerca de 32,1 bilhões de dólares, avanço de 6,6 bilhões de dólares na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado positivo do estado teve participação na elevação do total exportado pelo Brasil no período, que teve avanço de 20,5%.

Entre técnicos da gestão do governador Rodrigo Garcia, do PSDB, a consolidação de representação no exterior durante a gestão de João Doria (PSDB) foi fundamental para os bons resultados colhido pela gestão tucana. Em todos os territórios nos quais a InvestSP, agência de investimentos do governo, possui escritórios, houve crescimento nas exportações. Os envios para Estados Unidos avançaram 36,8%; e para a China, 31,1%. As exportações para a Alemanha cresceram 20,1% e para os Emirados Árabes, 12,7%.