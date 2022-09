O avanço das conversas pela parceria comercial entre o Mercosul e o Japão

Uma reunião entre representantes do setor produtivo do Brasil e do Japão renovou as expectativas de que os dois países avancem na conclusão de um acordo de parceria econômica entre o Japão e o Mercosul. Lideranças empresariais do Brasil e do Japão se reúnem nos dias 13 e 14 de setembro, em Tóquio, para discutir oportunidades de cooperação para dinamizar a parceria bilateral e reverter a retração do fluxo comercial entre os dois países.

A agenda faz parte da 25ª Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão, encontro realizado anualmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação Empresarial do Japão, a Keidanren. A comitiva brasileira é liderada pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e pelo presidente do Conselho Empresarial Brasil-Japão e CEO da Vale, Eduardo de Salles Bartolomeo.

A iniciativa visa ampliar a diversificação das exportações brasileiras, equalizar condições de competição com países com os quais o Japão tem acordo e levantar barreiras comerciais. Levantamento feito pela CNI demonstrou o país asiático aplica uma tarifa média de 6% no geral aos produtos brasileiros, porém em produtos da agroindústria a média tarifária atinge 16%. Os representantes discutirão os impactos da pandemia de Covid-19 e do conflito entre Rússia e Ucrânia, que provocaram o aumento dos preços das commodities e instabilidades no fornecimento de energia e alimentos.

Siga o Radar Econômico no Twitter