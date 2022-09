O Auxílio Brasil de R$ 600 vai melhorar as vendas do varejo?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reportou uma queda de 0,8% nas vendas do varejo em julho em relação a junho, número decepcionante para o mercado financeiro, que esperava um avanço de 0,1%. Para os próximos meses, a perspectiva dos economistas do Itaú BBA ainda não é de crescimento. “Em nossa visão, as vendas no varejo devem desacelerar nos próximos meses, devido à diminuição da renda disponível e ao maior impacto do aperto da política monetária”, avalia o banco. Em agosto, próximo mês a ser medido pelo IBGE, as parcelas do Auxílio Brasil subiram para 600 reais, um fator relevante para alguns setores da sociedade. “Vale ressaltar que os segmentos sensíveis à renda podem ser mais resilientes devido ao aumento do Auxílio Brasil”, pondera. Ainda assim, o benefício não deve ser capaz de virar o jogo por si só. “Nosso indicador diário de atividade aponta para outra queda em agosto, e os primeiros sinais de setembro também são negativos”, concluem. Por volta de 13h, os papéis de Magazine Luiza e Via, duas das principais varejistas listadas, recuavam 3%.

