O aumento de incentivos fiscais no lucro da Ambev

Depois de lucrar 3,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, a Ambev teve a recomendação de compra classificada como neutra pelo BTG Pactual. Dentre as razões para não recomendar a compra, os analistas do banco dizem que a qualidade do lucro da companhia tem decaído nos últimos anos, e uma das razões é o aumento de incentivos fiscais. “A participação do lucro decorrente de incentivos fiscais (subvenções fiscais e economias relacionadas ao IOF) aumentou de 12% em 2012 para uma estimativa de 45% em 2022″, disseram em relatório. “Nossa recomendação baseou-se na visão de que as margens da Ambev ficariam sob pressão, pois a mudança dos canais de consumo de cerveja e das embalagens no Brasil prejudicaria a capacidade da Ambev de sustentar o valor da marca. O potencial de valorização do preço das ações foi, assim, interrompido pelas contínuas revisões em baixa dos lucros nos últimos anos”, completam.

Os analistas do Credit Suisse destacam que Zé Delivery trouxe fôlego para a companhia. No primeiro trimestre do ano, foram quatro milhões de usuários ativos e mais de 16 milhões de pedidos, alta de 15% na comparação anual. No acumulado do ano, os papéis da Ambev caem 8,69%.

