O ato falho de Carluxo sobre o consumo de carne no Brasil

Vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro compartilhou uma reprodução de uma notícia publicada pela Agência Brasil cujo título crava: consumo de carne atinge menor nível em 18 anos. Carluxo fez troça: “Logo mais nos jornais: ‘pessoas adquirem conhecimento e passam a comer menos carne por escolha mais inteligente!’”, escreveu no Twitter. De acordo com os dados da Consultoria Agro do Itaú BBA, elencados pela reportagem, os números são referentes… a 2022 — ano em que Bolsonaro ainda presidia o Brasil. No ano passado, o consumo de carne bovina foi de 24,2 quilos por habitante, o menor nível desde 2004.

