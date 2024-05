O apetite do Fleury por novos negócios após compra de R$ 70 mi

A rede de laboratórios Fleury segue ativa no mercado após a recente compra do catarinense Grupo São Lucas por 70 milhões de reais. “Temos negociações em curso, então é possível realizarmos novas aquisições neste ano. Mas sem compromisso”, diz José Antonio Filippo, diretor-financeiro do Fleury. A diretoria do Fleury considera o seu nível de endividamento baixo para os padrões do mercado e os prazos de pagamento confortáveis — daí o apetite por novos negócios. Desde 2017, a empresa realizou dezoito aquisições, a maioria delas na área de medicina diagnóstica.