O apelo de grupo de empresários por uma reforma tributária

A entidade empresarial Endeavor prepara o lançamento de um documento recheado de propostas para os candidatos à presidência da República em torno da melhora do ambiente de negócios para os próximos anos no país. Entre os principais pontos exaltados pelo grupo, está uma proposta de reforma tributária travada na Câmara dos Deputados. A Endeavor defende a unificação dos tributos federal, estadual e municipal sobre o consumo em um tributo sobre valor agregado (IVA), assim como é feito em outros 170 países, segundo a OCDE. A organização defende sete pontos mínimos para uma boa reforma do consumo, dentre os quais também estão incluídas “questões de promoção de justiça social e redução de desigualdades, especialmente por meio da devolução dos tributos para pessoas de menor renda, e que exista o mínimo de benefícios fiscais e alíquotas”.

Segundo o grupo, o Brasil é o país mais caro do mundo, entre 141 países, para se manter em dia com as leis e obrigações, dentre elas as tributárias, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. No mesmo levantamento, ele está entre os cinco países onde a tributação mais distorce a concorrência entre empresas. “Nesse contexto, empreendedoras e empreendedores brasileiros deixam de investir recursos na geração de empregos e de renda e no desenvolvimento de soluções inovadoras para gastá-los com a conformidade tributária de suas empresas”, diz a entidade.

