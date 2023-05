O almoço do secretário-executivo de Haddad e Roberto Campos Neto

Indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central, Gabriel Galipolo almoçou com Roberto Campos Neto na sede da autarquia. Não ouviu nenhuma reclamação sobre os ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto às altas taxas de juros. O presidente da instituição sabe que as críticas fazem parte do jogo político.

O secretário-executivo de Fernando Haddad vem sendo bem recebido na autoridade monetária. Foi convidado por diversos diretores para cafezinhos.

