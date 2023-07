O alerta que a desaceleração da “prévia do PIB” acende na bolsa

O índice Ibc-Br, medido pelo Banco Central e considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou um inesperado recuo no último mês de maio. A economia brasileira retraiu 2% em relação a abril. A expectativa do mercado era por estabilidade. Os números ligam um sinal de alerta que alguns economistas já indicavam nas últimas semanas. O Santander avalia que a desaceleração em curso da economia aliada a um cenário de juros elevados pode trazer impactos à bolsa de valores brasileira. Além disso, os economistas do banco ainda desconfiam dos efeitos práticos do novo arcabouço fiscal proposto pelo governo.

“Identificamos riscos de execução para que o arcabouço leve ao alcance das metas fiscais adotadas de 2024 em diante. Especialmente levando-se em conta a desaceleração em curso da atividade econômica (e, logo, das receitas públicas)”, escrevem em relatório enviado a clientes. “Esse contexto doméstico, em conjunto com uma expectativa de uma política monetária apertada por período prolongado nas economias, pode reduzir um pouco o ímpeto dos ativos brasileiros em algum momento até o final do ano”, concluem.

