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Economia

O alerta de Ian Bremmer ao agro brasileiro

Dificilmente o custo de produção do agro brasileiro será o mesmo de antes da guerra, mesmo que ela termine

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 12h45
Ian Bremmer
Ian Bremmer, da Eurasia Group (Richard Jopson/.)
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O alerta de Ian Bremmer ao agro brasileiro Priorizar nos meus resultados Google

Hormuz pode não fechar. Mas o custo de atravessar o estreito dificilmente voltará ao que era antes. Daqui para frente, o preço será outro e essa conta pode aparecer no fertilizante tão rápido quanto na bomba de combustível.

Esse é o alerta que emerge da análise de Ian Bremmer, presidente da Eurasia Group, sobre a nova escalada entre Estados Unidos e Irã. Mesmo sem uma interrupção total da rota, ataques a navios, seguros mais caros, menor oferta de embarcações e o risco permanente de novos confrontos tendem a incorporar um prêmio duradouro às cargas que passam pela região.

No Brasil, a nova realidade deve entrar imediatamente nas contas de empresas como Mosaic, Yara, EuroChem, Fertipar, Heringer e Cibra, além de importadores e tradings que abastecem as misturadoras nacionais. São companhias diretamente expostas, em diferentes graus, à importação de fertilizantes prontos ou de matérias-primas usadas na produção local.

O sinal mais evidente vem da Mosaic. A companhia se apresenta como a maior importadora brasileira de enxofre, insumo que transforma em ácido sulfúrico para a produção de fertilizantes fosfatados. A empresa já iniciou 2026 pressionada pela disparada do preço da matéria-prima e, mais recentemente, precisou reduzir operações no país diante da escassez do produto.

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Mas o risco não termina na Mosaic. A ureia importada afeta o mercado de nitrogenados e as grandes misturadoras. O enxofre, por sua vez, atinge a fabricação de ácido sulfúrico e ácido fosfórico, usados em produtos como MAP, DAP e superfosfatos. Na prática, a pressão pode alcançar tanto o adubo que chega pronto quanto a produção realizada dentro do Brasil.

Bremmer avalia que o Irã ainda enxerga espaço para usar a instabilidade em Hormuz como instrumento de pressão econômica e política. Teerã quer preservar influência sobre o estreito e arrancar alguma forma de compensação financeira pela manutenção da passagem.

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Os Estados Unidos não demonstram disposição para uma guerra prolongada, mas tampouco parecem dispostos a aceitar que o Irã dite sozinho as regras da rota. O resultado é um equilíbrio instável, no qual Hormuz pode continuar aberto, mas sob tensão e custos permanentemente maiores.

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Agronegócio
Guerra
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