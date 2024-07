O agente que pode explodir entrada de capital estrangeiro na bolsa

Os investidores estrangeiros não andam com muito apetite para o mercado de ações brasileiro. A B3 informa que o saldo líquido de recursos estrangeiros em 2024 está em 35 bilhões de reais. Contudo, a maré pode mudar de rumo. Em julho, até o último dia 18, o saldo era positivo em quase 5 bilhões de reais. Alguns economistas entendem que a proximidade do início de cortes de juros nos EUA faz os investidores anteciparem a distribuição de recursos entre as economias emergentes. “Tem fundamento acreditar que os estrangeiros vão voltar ao Brasil, é natural que o investidor antecipe os cortes de juros nos EUA e olhe com mais atenção para os países emergentes nas próximas semanas. O Brasil frente aos seus pares ainda é a economia preferida”, disse Bruno Monsanto, sócio e economista da RJ+ Investimentos, em entrevista ao programa VEJA Mercado. O economista aponta ainda que a consolidação dos cortes de gastos prometidos pelo governo também pode aumentar o apetite dos investidores estrangeiros.

