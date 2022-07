O afastamento de Guedes da campanha de reeleição de Bolsonaro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu se afastar completamente da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Segundo interlocutores do ministro, Guedes quer se manter como um nome técnico, e não político, do governo. A leitura é de que, mesmo entre empresários, a agenda de Guedes já é conhecida e que o ministro tem dificuldade em manter o “tom conciliador” exigido por uma campanha política.

A permanência de Guedes em um eventual segundo governo é incerta, mas o ministro tem total interesse em continuar no posto. A resistência ao nome do ministro, porém, aumentou entre empresários. A interpretação é de que, apesar de parte dos setores produtivos preferir Bolsonaro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guedes perdeu poder e seu discurso permanece o mesmo desde o início do governo.