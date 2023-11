O acordo entre a CCR e Hyundai para viabilizar VLT de hidrogênio verde

Um acordo assinado na semana passada, na Coreia do Sul, permitirá que o Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, e a Hyundai Rotem, fabricante de material ferroviário, estudem a viabilidade da implantação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) movido a Hidrogênio Verde (H2V) no Brasil, em uma iniciativa pioneira no País. O pacto foi estabelecido durante visita de Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade, à sede da fabricante coreana. Na ocasião, Hannas conheceu o novo VLT movido a hidrogênio – em fase de desenvolvimento pela Hyundai Rotem – e acompanhou os testes conduzidos pelos engenheiros coreanos. Ele também visitou uma planta compacta de produção de hidrogênio, que integra o conjunto de soluções da Hyundai Rotem nesta área.