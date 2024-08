Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

As operações de financiamento no Brasil do Grupo HPE, dono das marcas Mitsubishi e Suzuki , serão feitas pelo Banco Safra, por meio de sua subsidiária Safra Financeira. O acordo prevê a estruturação, gestão e expansão da oferta de crédito para aquisição de veículos.