O acordo de paz que abrirá uma nova guerra na Vale

A Vale tenta vender ao mercado a imagem de que encontrou uma solução de estabilidade para atravessar a assembleia de 22 de julho. A indicação de Manuel Oliveira, o Ollie, para a presidência do Conselho de Administração foi recebida como uma saída de compromisso depois da queda de braço que levou à saída de Daniel Stieler. Mas o acordo apenas adiou a disputa pelo controle efetivo da maior mineradora do país.

A troca no conselho pacifica o barulho de curto prazo, mas não elimina o conflito central. O que está em jogo agora é quem terá força para influenciar a alocação de capital, a composição da diretoria e a relação da Vale com o governo no próximo ciclo político. A disputa deixou de ser apenas societária e passou a operar em duas frentes: a dos acionistas institucionais, preocupados com governança e retorno, e a dos grupos políticos que enxergam na companhia um instrumento estratégico de investimento, infraestrutura e poder.

De um lado, está a ala que defende uma Vale mais alinhada à agenda de grandes projetos nacionais. Nesse campo gravitam o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o empresário Lucas Kallas, da Cedro Mineração, apontado por interlocutores do setor como um dos nomes com trânsito relevante nas conversas políticas em torno da mineradora. A lógica desse grupo é usar o peso financeiro da Vale para destravar investimentos em logística, ferrovias, mineração e acordos de reparação, especialmente em temas sensíveis ao governo, como Mariana.

É a tese da Vale como indutora de crescimento. O poder, nesse desenho, não se mede apenas por assentos no conselho, mas pela capacidade de orientar prioridades de investimento, acelerar obras, destravar pactos federativos e aproximar a companhia de uma agenda de desenvolvimento nacional. Para essa ala, Gustavo Pimenta, escolhido para comandar a empresa com um perfil técnico e aceito pelo mercado, ainda é peça central — desde que consiga entregar resultados também no tabuleiro político.

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Do outro lado, a pressão vem de uma articulação mais partidária, com influência nos fundos de pensão e na disputa por espaços internos. Nesse grupo, interlocutores de Brasília apontam a atuação de nomes como João Vaccari Neto e João Paulo Cunha, que voltaram a circular com peso nos bastidores do poder. A principal alavanca dessa frente é a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, acionista relevante da Vale e peça decisiva no movimento que enfraqueceu Stieler.

A estratégia dessa ala passa por aumentar a influência sobre a estrutura interna da mineradora. O foco não é apenas a presidência do conselho, mas diretorias executivas sensíveis, como Minério de Ferro e Relações Institucionais. Em termos práticos, enquanto um grupo quer direcionar onde a Vale investe, o outro quer ter mais influência sobre quem decide, negocia e executa.

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No meio desse fogo cruzado está Gustavo Pimenta. Ele chegou ao comando da Vale como o executivo capaz de reduzir a temperatura política e reconstruir pontes com investidores depois de meses de turbulência sucessória. Mas a blindagem que o mercado enxergou em sua escolha começa a ser testada justamente agora, quando o rearranjo no conselho abre espaço para uma nova fase da disputa.

A indicação de Ollie funcionou como uma espécie de armistício. Acionistas estrangeiros e investidores institucionais aceitaram a solução para evitar uma batalha aberta na assembleia e preservar a aparência de estabilidade. Mas, entre operadores de mercado, a avaliação é que a trégua tem prazo curto. A partir de agosto, a pressão sobre Pimenta tende a aumentar.

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De um lado, ele será cobrado por fundos e acionistas internacionais a preservar governança, disciplina de capital e previsibilidade na política de dividendos. De outro, enfrentará a pressão política para fazer a Vale acelerar investimentos locais, ampliar compromissos com infraestrutura e abrir mais espaço para nomes próximos ao governo em posições estratégicas.

É nesse ponto que a disputa deixa de ser simbólica e passa a afetar diretamente a tese de investimento da companhia. Se Pimenta ceder a uma ocupação política mais ostensiva da estrutura da Vale, poderá provocar reação dos acionistas estrangeiros e aumentar o desconto de governança da mineradora. Se resistir, corre o risco de ver sua agenda travada por um conselho mais sensível às pressões de Brasília.

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A assembleia de 22 de julho, portanto, não encerra a crise. Apenas muda o campo de batalha. O mercado olhará para a eleição de Ollie como um gesto de pacificação. Brasília, no entanto, já enxerga o movimento seguinte: a disputa pelo comando real da Vale, pelo destino de seu caixa bilionário e pelo grau de independência que Gustavo Pimenta conseguirá preservar no cargo.