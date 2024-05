O acordo da Ipiranga com a Chevron pela volta da marca Texaco ao Brasil

A Chevron firmou um acordo de licenciamento com a Ipiranga para o retorno da marca Texaco ao varejo de combustíveis no Brasil. A Ipiranga será licenciada da Chevron para comercializar e vender combustíveis Texaco com a tecnologia Techron no Brasil, com foco em uma rede de postos da marca em todo o país. A Ipiranga também operará as lojas de conveniência, sob a marca Star Mart da Chevron.

Chevron e Ipiranga já são sócias da Iconic – atual líder de mercado no segmento – que comercializa lubrificantes, fluidos e graxas das marcas Ipiranga e Texaco e distribui óleos básicos Chevron.

A Chevron atualmente tem interesse em 19 blocos de exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas na costa do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Para os segmentos Downstream & Chemicals, além das participações na Iconic Lubrificantes, a Chevron Oronite também opera uma fábrica de aditivos para lubrificantes, no Pólo Petroquímico de Mauá, em São Paulo.