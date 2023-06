O aceno do governo que soa como música a empresas de energia

O Ministério de Minas e Energia divulgou as diretrizes para a renovação de contratos de concessão de energia que vão vencer entre os anos de 2025 e 2031. Em linhas gerais, o governo deve renovar por 30 anos aqueles contratos que cumpras as diretrizes relacionadas à prestação de serviços e permissão para separação contábil dos serviços com objetivo de facilitar terceirização. O ministério também sugeriu investigar se as concessões atuais possuem excedentes econômicos que possam ser convertidos em benefícios para a população.

Os termos não fugiram muito do que esperavam alguns analistas de mercado. “Em nossa interpretação, o MME tenta facilitar o processo de extensão das concessões de distribuição de energia elétrica e arranca uma grande incerteza para tese de toda empresa exposta a esse segmento”, avalia a Genial Investimentos. Empresas como a Energisa e a CPFL Energia sobem entre 6% e 7% na tarde desta sexta-feira, 23.

