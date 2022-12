O aceno de Mercadante para acalmar os ânimos dos empresários

O futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse, em almoço com empresários organizado pela Esfera Brasil, que a instituição irá cobrar as dívidas de outros países com o banco de fomento brasileiro. Até setembro deste ano, o montante acumulado de empréstimos não pagos à instituição é de mais de 1 bilhão de dólares, sendo a Venezuela (681 milhões de dólares), Cuba (226 milhões de dólares) e Moçambique (122 milhões de dólares) as principais nações devedoras. Grande parte desses empréstimos foram firmados em governos passados de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT). Mercadante ainda afirmou que, sob sua gestão, não existe a “menor chance” de o BNDES retroceder ao que fora no passado, quando fomentou a sustentação de grandes conglomerados no país. “Não tem espaço para isso”, justificou.