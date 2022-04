O aceno da China que fez a bolsa respirar e a Vale disparar

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 27 de abril.

Uma decisão importante do governo da China em meio ao novo surto de coronavírus no país teve forte influência no Ibovespa. Os papéis da Vale e de outras empresas do setor de mineração dispararam 5% e ajudaram o índice a fechar em campo positivo pela primeira vez em sete pregões. Entenda por que os planos dos asiáticos beneficiaram as companhias brasileiras em mais uma edição do VEJA Mercado.

