Número de falências cai em 2021. Mas a queda foi muito pequena

Os pedidos de falências caíram 2,3% no ano passado em relação a 2020, segundo levantamento do escritório Marcello Macêdo Advogados com dados da Serasa Experian. Foram 950 pedidos. Já o número de falências decretadas caiu 10%, num total de 622. Os advogados do escritório entendem que os dados não significam uma retomada da economia, mas apenas um alívio temporário por conta da renegociação de dívidas, novas linhas de crédito, lei trabalhista mais flexível e até mesmo o auxílio emergencial. O escritório também diz que muitos empresários optaram pelo fechamento das empresas sem um processo de falência ou recuperação judicial. Os dados também mostram que quase 60% dos pedidos de falência são de micro e pequenas empresas.

