Número de brasileiros tentando entrar ilegalmente nos EUA aumenta em 60%

O número de brasileiros flagrados em tentativas de entrar ilegalmente nos Estados Unidos aumentou em 60% no mês de maio em comparação com abril. Foram 5.404, configurando o maior registro de 2022 e a terceira alta mensal seguida. A quantidade é inclusive maior que a de venezuelanos, esses em 5.270. Os dados são do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras americano e foram levantados pelo escritório AG Immigration, especializado em obtenção de vistos. De acordo com Felipe Alexandre, sócio-fundador do AG Immigration, a alta na inflação e juros americanos e o risco de uma recessão no país não são suficientes para desestimular muitos brasileiros de buscar uma vida melhor nos EUA. Além do aspecto econômico, Alexandre relata que vários de seus clientes do Brasil expressam medo e desesperança quanto ao cenário político nacional, independentemente de suas preferências políticas. Vários inclusive especulam sobre a possibilidade de uma ruptura institucional a depender das eleições deste ano, criando mais um estímulo para deixar o país.

