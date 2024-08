O Nubank concluiu a negociação com sete novos convênios para a expansão da oferta do NuConsignado, o seu serviço de empréstimo em consignação. Entre os novos contratos firmados, estão os três ramos das Forças Armadas do Brasil – Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro –, além dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e o estado do Paraná.