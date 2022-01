Nubank explode nos primeiros minutos de negociação na bolsa de NY

Os 9 dólares por ação do Nubank precificados na noite da última quarta-feira, 8, ficaram para trás, pelo menos por enquanto. Logo nos primeiros minutos de negociação na estreia do banco na bolsa de Nova Iorque, as ações saltaram cerca de 30%, mas cederam um pouco em seguida. Para os analistas, a demanda foi maior do que a oferta neste primeiro dia, mas o dado que realmente importa é o da primeira semana completa. “A demanda era duas vezes superior à oferta. Esse número muitas vezes é inflado. Pode subir no primeiro dia sim, mas a primeira semana é mais indicativo”, avalia Carlos Macedo, analista da Ohmresearch. Às 15h33, as ações subiam 21,1%, a 10,90 dólares. Só o tempo dirá se a companhia se equivocou ao baixar muito o sarrafo da oferta pública. Vale lembrar que o Nubank chegou a mirar num valor de mercado de 100 bilhões de dólares, mas fechou na casa dos 41 bilhões de dólares revelados ontem.