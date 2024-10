Nubank entra no mercado de telefonia móvel

O Nubank vai explorar um novo mercado. Anunciado nesta terça-feira, 29, o NuCel será o plano de celular do banco digital. À princípio, a oferta será apenas por e-SIM (chip virtual). Serão três planos (15GB por 45 reais por mês, 20GB por 55 reais po mês e 35GB por 75 reais por mês). “A gente não queria fazer só mais um plano, mas resolver problemas de falta de transparência e complexidade”, diz Livia Chanes, CEO do Nubank. O lançamento será feito em parceria com a Claro no modelo de compartilhamento de receitas. “Nossos interesses estão alinhados”, diz Chanes. “No mundo do Tinder, as coisas se encontram. Foi um match”.

O produto ainda está em fase de testes e será disponibilizado de forma escalonada aos clientes.