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Nubank compra banco com R$ 32 milhões em ativos para manter ‘bank’

Aquisição do Banco Porto Real é um atalho regulatório para atender às novas regras do Banco Central

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 18h40 | Atualizado em 20 jul 2026, 21h54
Nubank
Nubank (Divulgação Nubank/VEJA)
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Nubank compra banco com R$ 32 milhões em ativos para manter ‘bank’ Priorizar nos meus resultados Google

O Nubank assinou a compra de 100% do Banco Porto Real de Investimentos, uma pequena instituição financeira controlada pela família Tarquínio Monteiro da Costa. A operação permitirá que o grupo incorpore uma licença bancária ao conglomerado da Nu Pagamentos e mantenha o uso da marca “Nubank”.

A aquisição atende à Resolução Conjunta nº 17, editada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. A norma impede instituições de utilizarem termos que sugiram uma modalidade para a qual não tenham autorização, mas abre uma exceção quando uma instituição licenciada integra o mesmo conglomerado prudencial.

O tamanho do Porto Real deixa claro o caráter regulatório do negócio. Levantamento do Radar Econômico em dados do Banco Central mostra que a instituição possuía apenas R$ 32,1 milhões em ativos e R$ 31,4 milhões de patrimônio líquido em março. O banco registrou lucro de R$ 352 mil no primeiro trimestre e não tinha captações.

Fundado em 1992 como banco comercial e transformado em banco de investimento em 2001, o Porto Real pertence a Luiz Eduardo e Elizabeth Tarquínio Monteiro da Costa. A família controlava a Companhia Fluminense de Refrigerantes, antiga engarrafadora da Coca-Cola vendida à mexicana Femsa por US$ 448 milhões, em 2013.

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Pouco antes da transação, em 10 de junho, os acionistas elevaram o capital do banco de R$ 26,8 milhões para R$ 29 milhões. A operação ocorreu por meio da incorporação de reservas de lucros, sem entrada de novos recursos nem emissão de ações.

A escolha do Porto Real também coloca em dúvida o futuro do Nubank na disputa pelo Banco Caixa Geral Brasil. A fintech havia apresentado uma proposta vinculante pela subsidiária brasileira da estatal portuguesa, operação avaliada em aproximadamente R$ 250 milhões.

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O valor da compra do Porto Real não foi divulgado. A conclusão do negócio depende da aprovação do Banco Central. Segundo o Nubank, não haverá mudanças no aplicativo, nos produtos, nos serviços ou no atendimento aos seus 115 milhões de clientes brasileiros.

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