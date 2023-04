Novos ataques do governo a Campos Neto viram dor de cabeça na bolsa

Os novos ataques de membros do governo e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se transformam em uma dor de cabeça para a bolsa de valores. Em Londres, o chefe do Senado afirmou que o presidente do BC precisa ter “responsabilidade com o país”. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também colocou o dedo na história e disse que “se esse camarada não reduzir os juros, precisa chamar um psiquiatra”. As novas disputam elevam as tensões e aumentam a incerteza no mercado financeiro, uma vez que os investidores temem por uma intervenção política mais severa nos trabalhos do Banco Central, que possui independência desde 2021.

Os ataques podem representar um tiro no pé do governo porque o aumento das incertezas deve provocar uma elevação nas expectativas futuras de inflação — fator que pode minar os eventuais cortes nos juros desejados pelo governo. As bolsas asiáticas fecharam em baixa, enquanto as europeias e os futuros americanos e brasileiro também negociam no vermelho. O Ibovespa fechou a última quarta-feira, 19, em forte queda de 2%. O dólar subiu 2% e voltou para a casa dos 5 reais, cotado a 5,07 reais.

