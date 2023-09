Novo viés de alta do petróleo melhora percepção do mercado para Petrobras

A recente valorização nos preços do petróleo no mercado internacional melhora a percepção de alguns analistas sobre a Petrobras. A commodity voltou a romper a marca dos 90 dólares por barril depois de 10 meses em razão de cortes na produção anunciados pela Rússia e pela Arábia Saudita. Os analistas da Genial Investimentos passaram a recomendar a compra das ações da estatal e elevaram o chamado preço-alvo do papel de 25 reais para 38 reais. “O grande motivo para o incremento foi devido ao aumento nos preços da curva do petróleo brent e uma menor percepção de risco corporativo ao case da empresa com tudo que foi apresentado até o momento”, escrevem em relatório enviado a clientes. O reajuste nos preços da gasolina e do diesel anunciado em agosto diminuiu as tensões relacionadas à estatal no mercado. As ações da Petrobras acumulam valorização de 70% em 2023.

