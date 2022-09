Novo projeto musical de Toquinho é financiado com royalties musicais

A fintech Hurst Capital está lançando a terceira operação de royalties musicais com obras do compositor e cantor Toquinho. O pacote envolve os 21 fonogramas inéditos, cujos lançamentos tiveram início em 16 de setembro e serão concluídos até 8 de março de 2023. Eles fazem parte de um projeto de revisitação de músicas clássicas do cantor e compositor, que também conta com a participação especial de artistas como Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Giulia Be e Sandy. O catálogo completo, que foi adquirido pela Pastrami Entertainment e está à disposição dos investidores, abrange 413 obras de autoria e coautoria do artista, entre muitas parcerias com o poeta Vinicius de Moraes, entre elas clássicos como “Aquarela”, “Tarde em Itapuã”, “A Tonga da Mironga do Kabuletê” e “Carta ao Tom 74”. A rentabilidade estimada da operação é de 17,45% ao ano. Em um cenário mais otimista, a previsão de ganho é da ordem de 21,86% ao ano e na mais pessimista 8,52%. O aporte mínimo é de 10 mil reais e o prazo da operação é de 48 meses.

