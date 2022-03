Novo presidente da Petrobras foi indicado para mudar nada?

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 29 de março.

Paira uma certa desconfiança no ar entre os investidores sobre a indicação de Adriano Pires para ocupar o cargo de Joaquim Silva e Luna na Petrobras. Afinal, Luna caiu porque não queria segurar o repasse de preços aos consumidores. O mesmo já havia acontecido com Roberto Castello Branco. E agora chega Pires, o consultor que já chegou a declarar que o executivo que mexesse na política de preços da empresa rasgaria seu CPF. “Ele foi indicado para mudar nada?”, se perguntam alguns gestores ouvidos pela coluna. “Qual o motivo da indicação?”

Pires é muito próximo de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo que será o presidente do Conselho. Fontes relatam que Landim não podia deixar o Flamengo, mas indicou Pires. Pires, por sua vez, é um consultor privado que tinha grandes empresas de óleo e gás como clientes. Não são raros as manifestações técnicas de Pires defendendo reajustes de empresas de gás, por exemplo, enquanto consumidores contestavam o aumento dos preços.

Ontem, quando a VEJA revelou que o presidente Jair Bolsonaro já havia batido o martelo para trocar o presidente, as ações da Petrobras despencaram, mas poucos minutos depois voltaram ao mesmo patamar. Muito em função da notícia de que Adriano Pires seria o novo presidente.

No mercado internacional, os preços do petróleo seguem em baixa e caem mais de 4% nesta terça-feira, 29, cotado a 104 dólares. Os investidores reagem ainda ao lockdown na China. Este, inclusive, foi um dos principais motivos que fez Petrobras operar em queda ontem na bolsa.

