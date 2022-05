Novo indicado para presidente da Petrobras é formado em Comunicação Social

Indicado por Paulo Guedes para o cargo de presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista (Unip), possui uma pós-graduação em Harvard e é mestre em administração pela Duke University. “Portanto, o indicado reúne todos as qualificações para liderar a Companhia a superar os desafios que a presente conjuntura impõe, incrementando o seu capital reputacional, promovendo o continuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da Empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança, ambiental e, especialmente, social da Petrobras”, diz o comunicado do ministério de minas e energia sobre o currículo do indicado.

O que o comunicado não diz é que Andrade não tem experiência comprovada de três anos no setor do petróleo, como exige o comitê de pessoas da Petrobras para cargos da alta administração. Sua experiência no setor se resume a uma passagem pelo conselho de administração da estatal do pré-sal. Andrade já tinha estado na lista para substituir o general Silva e Luna, mas acabou não sendo indicado justamente porque poderia ser barrado pelo comitê de pessoas. Andrade inclusive chegou a se aproximar do senador Flavio Bolsonaro para tentar garantir a indicação, que chega agora, tardiamente. Andrade só poderá assumir o cargo depois de nova assembleia de acionistas.

