Novo embaixador na Coreia terá missão de destravar impasse da Posco

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O novo embaixador do Brasil na Coreia do Sul, Fernando de Azevedo Pimentel, deve assumir o posto em Seul nos próximos dias com uma missão que vai além da diplomacia protocolar.

Ministro de primeira classe e ex-chefe do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, Pimentel chega à capital sul-coreana em meio a duas agendas de alta voltagem: a preparação da visita do presidente Lee Jae-myung ao Brasil, prevista para o fim deste mês, e a tentativa de destravar o imbróglio envolvendo a Posco.

A gigante sul-coreana deixou uma dívida estimada em mais de R$ 1 bilhão após a autofalência de sua subsidiária brasileira. Nos últimos meses, o Itamaraty passou a acompanhar o caso de perto e acionou a matriz da companhia, na Coreia do Sul, em busca de uma solução negociada.

Nos bastidores, a expectativa é que Pimentel dê tração a esse diálogo.

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O caso já deixou de ser apenas uma disputa judicial. Decisões da Justiça brasileira responsabilizando a matriz sul-coreana pelos passivos da subsidiária e debates na Câmara dos Deputados elevaram o tema à condição de prioridade no MRE, pelo risco de desgaste no ambiente bilateral de investimentos.

A coincidência entre a chegada de Pimentel — que é bacharel em Ciências Econômicas pela USP — e a vinda de Lee Jae-myung ao Brasil é vista por interlocutores do caso como uma janela de oportunidade para tentar desatar um dos maiores litígios corporativos recentes envolvendo uma empresa estrangeira no país.