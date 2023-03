Nova regra fiscal traz estabilidade e credibilidade, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, participou da coletiva de imprensa capitaneada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o novo arcabouço fiscal do país nesta quinta-feira, 30. O convite foi anunciado pela assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda depois de a ausência de Tebet na reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira 29, ser criticada nas redes sociais. Tebet afirmou que a regra fiscal é crível e o país “tem condições de cumpri-la”, graças às bandas que dão liberdade de manejo e à melhora da qualidade dos gastos públicos.

“Vamos conseguir zerar o déficit a partir do ano que vem”, disse. “Por ser flexível, ela é crível. Essa é a grande virtude do arcabouço fiscal. É fácil de ser atendida e transparente, o que gera estabilidade e credibilidade”, afirmou a ministra. “O objetivo não é diminuir os gastos públicos, mas isso vai acontecer”, afirmou. Durante a coletiva, Haddad afirmou que o texto “não é da Fazenda” e elencou órgãos como o Ministério do Planejamento, a Casa Civil e o Banco Central como entidades ouvidas pela Fazenda para o plano.

