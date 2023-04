Nova regra fiscal, inflação e Livro Bege balançam as bolsas

As bolsas asiáticas fecharam em baixa, enquanto as europeias e os futuros americanos também negociam em campo negativo na manhã desta quarta-feira, 19. Uma série de fatores balança os ativos de renda variável. A inflação no Reino Unido surpreendeu negativamente e se manteve acima dos 10% no acumulado dos últimos 12 meses, um dos maiores patamares na história. Inflação alta escancara o desafio de conter o avanço dos preços por meio de uma política monetária mais firme — leia-se mais altas de juros. Enquanto isso, os investidores aguardam pela divulgação da nova edição do Livro Bege nos Estados Unidos. O documento compila um panorama da situação macroeconômica do país e serve como referência para as futuras decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, no campo dos juros.

No Brasil, o projeto de nova regra fiscal do país foi entregue ao Congresso pelas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A proposta foi entregue pouco antes do fechamento do mercado e não provocou grandes mudanças na bolsa. O texto deve ser analisado e precificado pelos investidores nesta quarta-feira. É sabido que o maior desafio do governo é encontrar mecanismos para aumentar a arrecadação. Na última terça-feira, 18, o governo desistiu de suspender a isenção do imposto de importação para encomendas de até 50 dólares manipuladas de pessoa física para pessoa física.

Siga o Radar Econômico no Twitter