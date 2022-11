Nova privatização na bolsa dá passo importante e empolga investidores

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) comunicou ao mercado nesta segunda-feira, 21, que recebeu do governo do Paraná uma carta sobre a intenção de transformá-la em uma empresa de capital disperso. O governo paranaense pretende, em primeiro lugar, diluir sua participação na companhia para cerca de 15% (esse montante é superior a 30% hoje) e a 10% da quantidade total de votos em assembleias da Copel. Dessa forma, o restante das ações seriam vendidas, posteriormente, por meio de oferta pública secundária de ações e/ou de unidades de negócio. “Ainda que, para a sua efetivação, reste algumas etapas, como a submissão de projeto à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e a aprovação por parte do tribunal de contas do estado, entendemos o movimento como extremamente positivo para as ações da Copel”, avalia a Ativa Investimentos em relatório enviado a clientes. Por volta das 12h30, os papéis disparavam 23,5%, enquanto outras estatais de energia e saneamento, como Cemig e Sapesp, avançavam 8,8% e 5,1%, respectivamente, entre as maiores altas do dia na bolsa.

Siga o Radar Econômico no Twitter