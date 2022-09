Nova pesquisa traz dura missão para Bolsonaro, segundo mercado

A nova pesquisa Ipec para a presidência da República divulgada na noite de segunda-feira, 12, revelou que a distância entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou de 13 para 15 pontos percentuais no primeiro turno, no limite da margem de erro, e de 16 para 17 pontos percentuais no segundo turno. O atual cenário escancarou a alguns operadores do mercado financeiro uma árdua missão para Bolsonaro a menos de 20 dias da votação. O aumento nas parcelas do Auxílio Brasil e os cortes no preço da gasolina ainda não surtiram o efeito desejado pela campanha do presidente nas pesquisas. “Para que o atual presidente reverta a desvantagem, seria necessário que praticamente não houvesse abstenção e que todos ‘indecisos’ de Lula migrassem para Bolsonaro, o que soa como hipóteses de difícil ocorrência”, avaliam os analistas da Ativa Investimentos. “Deste modo, a pesquisa de ontem reforça que, por enquanto, o cenário base seria a eleição de Lula em segundo turno”, concluem.

