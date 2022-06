Nova pesquisa mostra por que Bolsonaro quer tanto aumentar Auxílio Brasil

A nova pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra o motivo para que, de repente, o presidente Jair Bolsonaro tenha começado a correr para tentar aumentar o Auxílio Brasil, de 400 reais para 600 reais. No atual patamar, de 400 reais, o Auxílio Brasil é um cabo eleitoral de Lula. O ex-presidente tem 73% da intenções de voto entre os eleitores que recebem o Auxílio. Há 15 dias, na pesquisa anterior, esse percentual era de 64%. Entre os que não recebem, mas tem alguém em casa que recebe, 53% dizem votar em Lula. Juntando, esses eleitores somam 15% dos votos nas próximas eleições. A proposta para ampliação do Auxílio Brasil deve ser entregue hoje pelo líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra.

