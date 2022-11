Nova pesquisa mapeia o sonho de consumo do jovem de classe média no Brasil

Uma pesquisa encomendada pelo aplicativo de compartilhamento de vídeos Kwai ao Instituto Locomotiva, obtida em primeira mão pelo Radar Econômico, mapeou a força do público jovem das classes B e C. Segundo o levantamento, que ouviu cerca de 1.500 pessoas entre 16 e 34 anos no país, a principal categoria de consumo entre os jovens é a de “vestuário” (60%), seguida por “higiene e beleza” (54%) e “alimentos para preparar” (54%). Se esse público fosse um estado teria o equivalente a segunda maior renda per capita do Brasil, atrás apenas de São Paulo. São 41,4 milhões de jovens das camadas B e C no país.

Entre os assuntos considerados como importantes para essa faixa etária, a música (60%) se classifica em primeiro lugar: sete entre cada dez jovens dessas camadas sociais consideram de suma importância estarem antenados com a geração de novos artistas. Mas, esse grupo não se desliga de seus objetivos, tendo em vista que a “carreira” (57%) e o “bem-estar” (56%) completam o top 3 da lista de interesses. No celular do jovem de classe média alta brasileiro, os apps de bancos são o ativo mais importante para 75%, seguido pelas redes sociais (68%) e por aplicativos de mensagens instantâneas (66%).

