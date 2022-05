Nova pesquisa indica o caminho da campanha: “É a economia, estúpido”

Os dados da nova pesquisa XP/Ipespe divulgados nesta sexta-feira, 6, mostram que a economia será baliza para a eleição. Como lembra o cientista político, Antonio Lavareda, responsável pela pesquisa, os dados confirmam o bordão de James Carville: “É a economia, estúpido”. O peso da agenda econômica entre os eleitores subiu de 38% para 47% em seis meses. A preocupação com inflação saiu de 15% em novembro do ano passado, para 23% agora. Com o desemprego, saiu de 13% para 17%. A preocupação com a fome caiu de 9% para 6%. Depois do bloco dos assuntos econômicos, a preocupação com educação soma 23% (era 27% no ano passado), seguido de saúde com 14% e corrupção e violência aparecem lá no fim do ranking com 5% e 4%, respectivamente.

