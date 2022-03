Nova pesquisa eleitoral mostra que medo da inflação disparou 

A nova pesquisa Ipespe/XP divulgada nesta sexta-feira, 25, mostra que o medo da inflação disparou. Os preços “aumentaram muito” para 77% dos entrevistas e para 20% os preços “aumentaram”, mostrando que a percepção da inflação já chega a 97% dos brasileiros. Outro número mostra que 33% acreditam que os preços vão seguir subindo muito nos próximos meses e 46% acreditam que “vão aumentar”. “Como em qualquer sociedade, o aumento da inflação se sobrepõe à queda do dólar e mesmo à redução do desemprego. E faz a opinião de que a economia vai no “rumo errado” voltar ao patamar de fevereiro, 63%, versus 27% que afirmam que ela está no “rumo certo”, segundo a análise de Antonio Lavareda, responsável pela pesquisa.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.