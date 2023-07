Nova pesquisa mostra força de Haddad e desdém a Lula na Faria Lima

Uma sondagem realizada pelo instituto Quaest a pedido da Genial Investimentos comprova a força que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ganhou no mercado financeiro. A avaliação positiva sobre o trabalho do ministro disparou de 26%, em maio, para 65%, em junho. Em março, esse índice era de apenas 10%. Já a avaliação positiva sobre o governo é de 20%, menos da metade de quem julgou os seis primeiros meses como negativos — 44%. A reprovação, contudo, já foi de 90% em março. A melhora nos números acontece diante do avanço das pautas econômicas do governo no Congresso, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária.

Apesar disso, a desconfiança em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece bastante elevada. Apenas 1% dos gestores entrevistados disse confiar muito no presidente. Aqueles que confiam mais ou menos representam 4%. Já 95% disseram confiar pouco ou nada em Lula. O levantamento ouviu 94 gestores, economistas e analistas vinculados a instituições do mercado financeiro entre os dias 6 e 10 de julho.

