Nova linha de crédito da Caixa de R$ 1,1 bilhão esgota em quatro dias

Lançada no último dia 22 de agosto, uma nova linha de crédito no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, da Caixa Econômica Federal, de 1,1 bilhão de reais, foi esgotado em menos de uma semana — mais precisamente, em quatro dias. A medida — idealizada durante a pandemia de Covid-19 — viabiliza que empresas solicitem crédito no valor mínimo de 5 mil reais até o máximo de 10 milhões de reais, conforme faturamento, sendo o valor da contratação definido de acordo com a avaliação de crédito do cliente. O programa tem como foco empresas com receita bruta anual de 81 mil reais até 300 milhões de reais. Nesta nova linha, a Caixa também passará a conceder o empréstimo aos microempreendedores individuais, os MEI. Segundo fontes na Caixa, a fila de interessados nas linhas de crédito somam mais de 2 bilhões de reais.

