Nova indefinição na Fazenda e alerta de Campos Neto deixam mercado nervoso

VEJA Mercado em vídeo | 18 de novembro.

Passadas quase três semanas da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não existe qualquer manifestação do presidente eleito a respeito do futuro do ministério da Fazenda. As especulações, que já acontecem desde antes mesmo do segundo turno, voltaram a apontar o nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como um dos favoritos para assumir a pasta. A nova tese do mercado para o futuro da economia no governo Lula, a reação na bolsa e o duro recado do presidente do Banco Central sobre os rumos da política monetária são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 18.

Siga o Radar Econômico no Twitter