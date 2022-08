Nova deflação no Brasil e mudança de rota nos EUA agitam mercado

O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação, registrou nova deflação de 0,73% no mês de agosto. O número veio praticamente em linha com o consenso de mercado, que esperava recuo de 0,81%, e representa o segundo mês consecutivo de deflação no país. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 é de 9,6%, abaixo dos dois dígitos pela primeira vez em um ano. Já nos Estados Unidos, os temores de uma nova alta de 0,75 ponto percentual no país ganharam força depois de falas mais duras de integrantes do banco central americano nesse sentido. Um levantamento do CME Group aponta chance de 54,5% dessa alta se concretizar na próxima reunião de setembro, revelando uma mudança de rota do mercado financeiro, que esperava uma desaceleração desse ritmo de alta de juros. Os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 24, enquanto os preços do petróleo e do minério sobem por mais uma sessão.

